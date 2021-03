Het elfde seizoen van zangwedstrijd The voice of Holland is vrijdagavond gewonnen door Dani van Velthoven. De zanger werd gecoacht door zangeres Anouk.

Van Velthoven wint een platencontract, 50.000 euro en een auto. "Ik had verwacht dat niemand zou draaien", aldus de winnaar over zijn eerste optreden tijdens de voorrondes van de zangwedstrijd.

De 21-jarige Van Velthoven gaf zijn laatst overgebleven rivaal in de finale, de achttienjarige Sem Rozendaal, een pluim. "Toen ik achttien was, was ik nog niet eens tien procent van wat jij nu bent."

Tijdens de finale van de zangwedstrijd bij RTL 4 nam Van Velthoven het op tegen Nienke Fitters, Jasper Wevers en de door zanger Waylon gecoachte Roozendaal. De finale werd gespeeld in twee rondes: Fitters uit team Ali B. en de door Jan Smit gecoachte Wevers vielen na de eerste ronde af.

Anouk was tijdens de uitzending niet te spreken over de plaats van de in haar ogen matige zanger Wevers in de finale dankzij het stemmen door het publiek. De zangeres stelde voor om voortaan het publiek alleen een stem te geven in de finale. "Ik wil best een deel van mijn salaris inleveren, maar dat het wel fair gaat", zegt het jurylid bereid te zijn het gemis aan stemgeld te compenseren.

Het tiende seizoen van The voice of Holland werd in februari 2020 gewonnen door Sophia Kruithof, die werd gecoacht door Anouk. De winnaar van het negende seizoen van de zangwedstrijd was jazzzanger Dennis van Aarssen, uit het team van coach Waylon.