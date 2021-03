Qmusic, SLAM! en de NPO-radiozenders 3FM en FunX hebben besloten om niet langer de muziek van de in opspraak geraakte Bilal Wahib te draaien. Aanleiding is het incident rond Wahib en Oussama Ahammoud, waarbij Wahib een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te tonen tegen betaling.

"FunX en 3FM hebben besloten om de muziek van Oussama en Bilal niet meer te draaien totdat er meer duidelijkheid is", aldus een woordvoerder van de NPO. "Op basis daarvan zal eventueel een nieuw besluit worden genomen." De publieke omroep laat daarnaast weten in gesprek te blijven met de "luisteraars, dj's, muzieksamenstellers en omroepen over seksueel grensoverschrijdend gedrag online."

Ook SLAM! FM en Qmusic laten weten de muziek van Wahib te boycotten naar aanleiding van de gebeurtenissen afgelopen week. Dat betekent voor Qmusic dat zijn hit 501 samen met Ronnie Flex vrijdagmiddag niet te horen zal zijn in de Top 40, terwijl het nummer wel in de lijst genoteerd staat op de derde plek.

De muziek van Wahib blijft op Radio 538 nog wel te horen, waar zijn single 501 op nummer zeven staat van de 538 Top 50 van vrijdag. "We zien op dit moment geen reden om Bilal Wahib uit de muziekprogrammering van Radio 538 te weren, maar houden de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten", aldus een woordvoerder van moederbedrijf Talpa.

Diverse werkgevers namen afgelopen week al afstand van Wahib. Zo zette Top Notch, zijn platenlabel, alle activiteiten stil en haalde NPO Zapp hem van het programma Teenage Boss, dat hij presenteerde. Ook zijn oude afleveringen van het programma offline gehaald.

Donderdag werd bekend dat Wahib zaterdag geen Edison Pop krijgt, terwijl de jury hem eigenlijk wel een prijs had toegekend in de categorie Nieuwkomer.