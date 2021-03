RTL heeft de LuckyTV-aflevering die donderdag aan het eind van Beau werd vertoond offline gehaald, bevestigt de zender. Het fragment, waarin maker Sander van de Pavert de gebeurtenissen rondom Bilal Wahib op de hak neemt, bracht op sociale media veel negatieve reacties teweeg.

In het fragment, dat vermoedelijk is gemaakt voordat bekend werd dat Wahib zijn bezoek aan de talkshow annuleerde, zingt Van de Pavert een zelfbedachte tekst onder begeleiding van beelden uit een clip van Wahib.

De artiest 'zingt' in het fragment dat hij Beau van Erven Dorens er dankbaar voor is dat hij "mag huilen in zijn talkshow" en ook of hij zijn "piepelientje" mag zien. Het fragment is daarna verwijderd van Twitter en streamingdienst RTL XL. Het is nog wel te bekijken via de aflevering van Beau.

De 22-jarige Wahib zou in de talkshow voor de eerste keer zelf reageren op de commotie die is ontstaan na een chatsessie met een minderjarige jongen op Instagram. De artiest en acteur vroeg de jongen tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien.

Het slachtoffer en zijn ouders vroegen Wahib om niet aan te schuiven bij Beau, waarna hij besloot dit ook niet te doen. De aankondiging dat hij daar zijn verhaal zou doen, leidde al tot flinke commotie op sociale media.