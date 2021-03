Matthijs van Nieuwkerk heeft een gok genomen door met zijn zaterdagavondshow Matthijs Gaat Door in te zetten op 'oudere' gasten en veel muziek. Zo maakt de bigband van Sven Figee groot onderdeel uit van het programma, net als de vaste rubriek Forever Young.

"Ik had de luxe dat men mij iets gunde", vertelde Van Nieuwkerk, die zaterdag precies een jaar geleden de laatste aflevering maakte van De Wereld Draait Door, in De Vooravond. "Had ik mijn ideeën op een papiertje geschreven en was ik 23 geweest, dan was het direct in de prullenbak gegooid."

Toch werd hij gewaarschuwd voor zijn ideeën, waaronder het vaste onderdeel Forever Young, waarbij elke week een wat oudere, inspirerende persoon te gast is. Herman van Veen, Peter Faber en Harry Sacksioni kwamen al langs.

Van Nieuwkerk sloeg alle adviezen in de wind. "Ik dacht: dit kan niet níét goed zijn. En dat zeg ik niet uit hoogmoed, maar omdat ik me omring met een goede redactie en ook omdat Sven zo goed is. Ik wilde iets maken wat er nog niet is. Heel veel is er al en heel veel lijkt op elkaar. Ik wilde een bigband, ik wilde Sven. Hij is echt de koning van het programma en heeft de band (de Sven Hammond Big Band, red.) samengesteld."

Volgens Van Nieuwkerk, die zaterdag de eerste reeks van tien afleveringen afsluit, is zijn programma "ontzettend aan het lukken. En we zijn nog maar net begonnen." De talkshowhost gokt op 1,1 miljoen kijkers voor de afsluiter. "We zijn een uurtje naar voren gegaan, van 21.30 naar 20.30 uur. En 20.30 uur is eigenlijk nog bedoeld voor het gezin."