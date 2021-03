De in opspraak geraakte Bilal Wahib is donderdagavond inderdaad te gast bij Beau, zo bevestigt RTL. Eerder op de dag zei presentator Beau van Erven Dorens al dat het "de bedoeling" was dat Wahib zou langskomen.

"Beau is een journalistiek programma dat inspeelt op de actualiteit en gasten uitnodigt die in de actualiteit staan", zegt RTL in een toelichting. "Daarom is Bilal vanavond te gast, samen met zijn advocaat Nienke Hoogervorst."

"Hij heeft hier de gelegenheid om zijn kant van het verhaal te vertellen en zal tegelijkertijd ook kritisch worden bevraagd. Zeker omdat de situatie met Bilal staat voor een groter maatschappelijk probleem: online shaming en de valkuilen en gevaren van social media."

Op sociale media was donderdag van diverse kanten kritiek te lezen op het podium dat aan Wahib wordt geboden. "Vroeger moest je op de blaren zitten als je een grote fout had gemaakt", schreef Op1-presentatrice Talitha Muusse op Twitter. "Nu wordt je aangepraat dat 'jouw kant van het verhaal' er ook toe doet en krijg je een talkshowpodium als cadeautje."

Beau is donderdagavond te zien om 22.07 uur bij RTL 4.