Het satirische actualiteitenprogramma Zondag met Lubach stopt: zondagavond is de allerlaatste aflevering te zien. NU.nl zet de noemenswaardigste video's die tijdens de afgelopen dertien seizoenen viral gingen op een rij.

Op 3 april 2020 besluit Thijs van der Heide, de topman van het online platform RUMAG, om per direct zijn functie neer te leggen. Hij neemt dat besluit na ophef over een omstreden kledinglijn en een week vol negatieve publiciteit.

Die ophef volgt op kritiek in een item in de Zondag met Lubach-uitzending van 29 maart. RUMAG wordt daarin verweten geld te verdienen aan T-shirts van het Rode Kruis. Van der Heide ontkent de beschuldigingen stellig, maar de storm van kritiek gaat niet liggen.

Wilders als elektronisch huisdier

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 lanceert Lubach Kamergotchi, een variant op het digitale spelletje Tamagotchi (waarmee je een virtueel huisdier in leven moet houden). In de app zijn het echter zeventien lijsttrekkers, onder wie Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV), die verzorgd moeten worden en eten, aandacht en kennis opeisen.

Als een bepaalde lijsttrekker in het nieuws is, krijgt de appgebruiker een bericht dat 'zijn' Kamergotchi meer aandacht nodig had. Honderdduizenden mensen downloaden de app.

Farao der Nederlanden

Lubach wil in 2015, als ludiek protest tegen de monarchie, de eerste 'Farao der Nederlanden' worden. Hij start een burgerinitiatief en haalt binnen korte tijd meer dan 40.000 handtekeningen op, het aantal dat nodig is om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Toch wil de politiek zich niet over zijn verzoek buigen. "De titel farao is geen publiekrechtelijke titel of functie en de Kamer gaat niet over de toekenning van feesttitels", luidt de verklaring van de adviescommissie.

Even voorstellen aan Trump

Zondag met Lubach is sinds de eerste aflevering op 9 november 2014 geleidelijk veranderd in het programma dat het nu is. De redactie had de tijd nodig om uit te zoeken welke werkwijze en programma-elementen het succesvolst zijn. Kenners noemen het introductiefilmpje over Nederland dat Lubach in seizoen 6 maakte voor de begin 2017 net beëdigde Amerikaanse president Donald Trump een omslagpunt.

De Amerikaans-Nederlandse komiek Greg Shapiro imiteert Trump en vertelt waarom Nederland na de Verenigde Staten op de tweede plek moet komen. Het filmpje wordt wereldwijd meer dan 40 miljoen keer bekeken en in andere Europese landen worden eigen versies gemaakt.

Lubach vindt de oplossing voor België

België krijgt op 30 september 2020 na bijna vijfhonderd dagen onderhandelen een nieuwe federale regering. Het land zat uiteindelijk 493 dagen zonder federale regering doordat de winnaars in Vlaanderen en Wallonië niet met elkaar wilden samenwerken.

In de Zondag met Lubach-uitzending van 8 maart 2020 geeft Lubach zijn eigen visie op de stroperige onderhandelingen. De video ervan wordt een groot succes op YouTube (bijna twee miljoen streams), mede door vele Belgische kijkers.