Omroep BNNVARA sluit een nieuwe samenwerking met de in opspraak gekomen acteur Bilal Wahib niet uit, zegt algemeen directeur Lonneke van der Zee donderdag in het radioprogramma Spraakmakers. Vooral omdat het door Wahib gepresenteerde Teenage Boss een jongerenprogramma is, heeft de omroep woensdag meteen besloten dat hij dat programma niet meer kan presenteren.

"Het is een programma met en voor kinderen die dezelfde leeftijd hebben als de jongen waar het nu om gaat", zegt Van der Zee. "Het was op korte termijn niet geloofwaardig om hem als presentator van dit programma aan te houden."

BNNVARA sluit niet uit dat het in de toekomst wel openstaat voor een nieuwe samenwerking. "We willen eerst weten wat er precies is gebeurd", doelt Van der Zee op het lopende politieonderzoek.

Ook het besluit om alle afleveringen offline te halen, werd niet lichtzinnig genomen, aldus Van der Zee. "We wilden voorkomen dat de kinderen die meededen aan het programma op welke manier dan ook in verband zouden kunnen worden gebracht met de berichten rond de presentator. Dit gebeurde ook al."

Of Teenage Boss een vervolg krijgt, is nog niet zeker. Mocht er een tweede seizoen besteld worden, dan zal er volgens BNNVARA een andere presentator gezocht worden.

Wahib wordt verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno omdat hij op Instagram een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te tonen. Ook collega-acteur Oussama Ahammoud was hierbij aanwezig. Wahib zal donderdagavond naar alle waarschijnlijk in de talkshow Beau te gast zijn om over de afgelopen dagen te vertellen.