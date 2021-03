De 22-jarige zanger en acteur Bilal Wahib, die door het Openbaar Ministerie (OM) wordt verdacht van het verspreiden van kinderporno, zit donderdagavond waarschijnlijk in de RTL 4-talkshow Beau. Dat zegt Beau van Erven Dorens op Radio 538.

"Hij zou komen. Er kan op zo'n dag natuurlijk van alles veranderen, maar dat is wel de bedoeling en dat lijkt me ook ontzettend goed om te doen. Voor ons om te weten wat hier nou achter zit. En voor hem om zijn verhaal te doen."

Acteur en muzikant Wahib en acteur Oussama Ahammoud zijn in het nieuws, omdat ze een minderjarige jongen ertoe hebben aangezet zijn geslachtsdeel te laten zien in een livestream. Wahib werd woensdag aangehouden door de politie.

Van Erven Dorens zegt dat iedereen Wahibs verhaal wil horen. "Hij is, als je het mij vraagt, een van de grootste talenten van dit moment."

De presentator heeft al met ervaringsdeskundigen gesproken over de gevolgen van Wahibs gedrag en zegt dat hij het er moeilijk mee had: "Ik had niet zozeer tranen in mijn ogen, maar het was meer dat ik ontplofte. Die jongen (het slachtoffer, red.) is twaalf. Die dacht zich als fan in een livestream te storten en die kijkt naar zijn helden. En die helden zitten hem gewoon minutenlang door te zagen en te pesten."

Van Erven Dorens noemt de actie stijlloos en spreekt van "schofterig gedrag".