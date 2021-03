RTL heeft slechts twee afleveringen van De Verraders uitgezonden, maar heeft inmiddels een tweede seizoen van het spelprogramma besteld. Het mediabedrijf is erg tevreden over de kijkcijfers en besloot daarom een nieuwe reeks te bestellen.

Het programma waarin achttien bekende Nederlanders (onder wie drie saboteurs) een schat moeten verdienen, ging op 13 maart van start met 1,6 miljoen kijkers. De Verraders trok in de tweede week 1,46 miljoen kijkers. Samen met uitgesteld kijken komen beide afleveringen boven de twee miljoen kijkers uit.

"Dit zijn natuurlijk droomcijfers voor een nieuw programma en daarom bestellen we nu al een nieuw seizoen van dit bloedstollende psychologisch avontuur", aldus Peter van der Vorst, directeur content van RTL. Van der Vorst laat weten dat er ook vanuit het buitenland interesse in het concept van De Verraders is.

Het eerste seizoen telt acht afleveringen. In elke aflevering krijgen de kandidaten de kans een verdachte weg te stemmen en mogen de saboteurs iemand 'vermoorden'. In het eerste seizoen zijn onder anderen Loiza Lamers, Samantha Steenwijk, Holly Mae Brood en Jörgen Raymann te zien.