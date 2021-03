1,4 miljoen mensen hebben woensdagavond naar de documentaire Kinderen van Ruinerwold gekeken. In het vierluik vertellen de oudste kinderen die jarenlang op een boerderij werden vastgehouden over hun leven.

Jessica Villerius, die eerder documentaires maakte over de aanslag in het Franse theater Bataclan en een jaar geleden meeliep op de corona-afdeling van de ic, maakte de documentaire over de familie, die nog drie woensdagen te zien zal zijn bij NPO1.

Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur (2,77 miljoen kijkers) en de WK-kwalificatiewedstrijd Turkije-Nederland (2,06 miljoen kijkers) werden beter bekeken.

Woensdagavond ging ook Oogappels van start met een nieuw seizoen, 1,28 miljoen mensen schakelden daarvoor in. Bij SBS6 startten Kinderen kopen een huis (723.000 kijkers) en Johnny de Mols Mols Hoop (453.000 kijkers).