Heleen van Royen wordt een vaste columnist voor Mezza, de nieuwe titel van de weekendbijlage van het AD. De Mannentester-schrijfster zal in haar stukken vertellen over haar persoonlijke leven, zo laat ze donderdag aan de krant weten.

Van Royen zegt dat ze dankzij haar nieuwe klus wordt "gewekt uit een soort winterslaap".

"Wekelijks presteren, dat is lang geleden", aldus de auteur. "Een roman schrijven is een marathon, een column is telkens weer een sprintje trekken. Heb ik genoeg stof? Het is spannend, maar vooral gaaf. Het biedt vastigheid en regelmaat, dat is mooi meegenomen in deze onzekere tijd."

Van Royen zal voornamelijk schrijven over haar privéleven en zal haar columns van tevoren ook delen met onder meer haar vriend Bart, haar twee kinderen en haar schoonmoeder. "En het liefst hoor ik dan natuurlijk binnen vijf minuten hoe geweldig ze hem vinden."