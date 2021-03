Komiek Jay Leno heeft woensdag in een verklaring aan Variety zijn excuses aangeboden voor alle grappen die hij in zijn carrière heeft gemaakt ten koste van mensen van Aziatische afkomst.

"In de tijd dat ik die grappen maakte, dacht ik oprecht dat ze onschuldig waren", zegt de talkshowpresentator (70) in een gezamenlijke verklaring met Guy Aoki, de leider van de activistische groep Media Action Network for Asian Americans (MANAA).

Volgens Leno ontstond bij klachten over een grap vaak een discussie die twee kanten op kon. "We moeten hier iets mee of ze zoeken het maar uit als ze niet tegen een grap kunnen. Te vaak ging ik met dat laatste mee, hoewel ik in mijn hart wist dat dat fout was."

De excuses van Leno volgen na een roerige tijd in de Verenigde Staten, waarin een schutter bij drie incidenten acht mensen doodschoot van wie zes vrouwen van Aziatische afkomst waren. Afgelopen zondag gingen duizenden Amerikanen de straat op om te protesteren tegen anti-Aziatisch racisme.