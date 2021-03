De Amsterdamse politie roept burgers op om "beelden die circuleren in het onderzoek naar het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, waarin een 22-jarige man is aangehouden", niet te delen of te verspreiden.

De politie en het Openbaar Ministerie benadrukken dat het doorsturen of delen van kinderpornografisch materiaal strafbaar is. "Mensen die deze beelden verspreiden, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Het delen van deze beelden is zeer kwetsend voor het minderjarige slachtoffer."

De oproep volgt na de aanhouding van acteur en zanger Bilal Wahib (22), die in opspraak kwam nadat hij in een livestream een minderjarige jongen had gevraagd tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. Hij werd woensdag twee keer verhoord en wordt verdacht van het verspreiden van kinderporno. Er is geen aangifte tegen hem gedaan.

Wahib liet via zijn advocaat Nienke Hoogervorst aan RTL Boulevard weten dat hij "een enorme fout heeft gemaakt" en "vreselijk veel spijt" heeft van zijn actie.