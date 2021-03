Bilal Wahib heeft via zijn advocaat Nienke Hoogervorst aan RTL Boulevard laten weten dat hij "een enorme fout heeft gemaakt" en "vreselijk veel spijt" heeft van zijn actie. Hij reageert daarmee voor het eerst op de beelden die zijn verschenen waarop hij een minderjarige jongen vraagt zijn geslachtsdeel te laten zien.

De 22-jarige zanger en acteur werd woensdag verhoord. Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het verspreiden van kinderporno.

"Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij", aldus Hoogervorst. "Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten." In de uitzending van RTL Boulevard liet Hoogervorst even later weten dat Wahib woensdagavond nog op vrije voeten wordt gesteld. Er is geen aangifte tegen hem gedaan.

Na het verschijnen van de beelden liet Top Notch, de platenmaatschappij waar Bilal Wahib onder contract staat, al weten alle werkzaamheden rondom de artiest per direct neer te leggen. Ook werkgevers RTL en NPO Zapp reageerden geschokt. BNNVARA en NPO Zapp hebben besloten de samenwerking met Wahib als presentator van het programma Teenage Boss per direct te beëindigen.

In de beelden was Wahib samen met Oussama Ahammoud te zien. Voor zover bekend wordt Ahammoud niet als verdachte gezien.