NPO Zapp en BNNVARA hebben besloten de samenwerking met Bilal Wahib (22) als presentator van het programma Teenage Boss per direct te beëindigen.

De omroep heeft hiertoe besloten vanwege het filmpje dat rondgaat waarin de Mocro Maffia-acteur, samen met collega Oussama Ahammoud, een fan uitdaagt tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. De jongen is vermoedelijk minderjarig.

"Zoals eerder naar buiten is gebracht, vinden NPO Zapp en BNNVARA de beelden die we hebben gezien van Bilal Wahib en Oussama Ahammoud onacceptabel. We hebben Bilal en zijn management zojuist laten weten dat we de samenwerking met hem als presentator van Teenage Boss per direct beëindigen", laat de omroep weten in een verklaring.

Eerder besloot NPO Zapp Teenage Boss al offline te halen om te voorkomen dat kinderen in het programma worden geassocieerd met de huidige berichtgeving omtrent de presentator. De afleveringen waren online terug te kijken. Ook de herhalingen van het kinderprogramma zijn niet meer op tv te zien.

In Teenage Boss vervulde Wahib de rol van mentor. Hij keek samen met verschillende tieners wat er gebeurt als zij een maand lang de baas zijn over de financiën van het hele gezin. Het doel van de tieners was om geld over te houden voor iets wat ze graag wilden hebben.

Ook Top Notch en RTL reageren op beelden Wahib

Eerder maakte Top Notch, de platenmaatschappij waarbij Bilal Wahib onder contract staat, al bekend alle werkzaamheden rondom de artiest per direct neer te leggen. RTL liet weten dat de uitzending van Rooijakkers Over De Vloer, waarin Wahib woensdagavond centraal zou staan, niet wordt uitgezonden. Wahib is te zien in de Videoland-serie Mocro Maffia. Videoland is onderdeel van RTL.

Wahib liet woensdag via zijn advocaat Nienke Hoogervorst aan RTL Nieuws weten dat hij enorm veel spijt heeft van zijn actie. "Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij", aldus Hoogervorst. "Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten."