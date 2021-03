SBS6 komt in april met de nieuwe spelshow First & Last die wordt gepresenteerd door Martien Meiland en Britt Dekker. Het programma wordt op de vrijdagavond uitgezonden en de eerste show is op 23 april, meldt Talpa.

In de spelshow treden elke aflevering elf deelnemers aan die verschillende rondes moeten doorkomen om er uiteindelijk met 25.000 euro vandoor te gaan. Elke ronde bestaat uit een spel waarin degenen die eerste en laatste worden afvallen. De kandidaten moeten met timing en inschattingsvermogen bijvoorbeeld zorgen dat ze niet als eerste of laatste uit een doos springen.

Het is voor Meiland en Dekker niet de eerste keer dat ze samen op televisie te zien zijn. Zo zitten ze allebei in het panel van Wie van de 3, tevens uitgezonden op SBS6.

First & Last is vanaf 23 april iedere vrijdagavond om 21.30 uur te zien op SBS6.