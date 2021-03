Acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud hebben een minderjarige jongen dinsdagavond in een livestream op sociale media gevraagd om zijn geslachtsdeel te laten zien. De politie Amsterdam bevestigt woensdag in gesprek met NU.nl dat een 22-jarige man is aangehouden in verband met het voorval, maar wil niet bevestigen dat het om Wahib gaat. Gezien de leeftijd van de man is dat wel aannemelijk.

De 22-jarige Wahib en de 20-jarige Ahammoud, beiden onder meer bekend van Mocro Maffia, waren met de jongen in gesprek en vertelden hem lachend dat hij 17.000 euro overgemaakt zou krijgen als hij zijn geslachtsdeel liet zien.

De Amsterdammer is opgepakt op verdenking van het vervaardigen en/of verspreiden van kinderporno. Vanuit privacyoverwegingen doet de politie verder geen uitspraken over de identiteit van de man. De politie bevestigde eerder op de dag in gesprek met NU.nl al dat ze een onderzoek was gestart naar de beelden van de livestream.

De jongen die in gesprek was met Wahib weigerde in eerste instantie en zei dat hij geen bankrekening heeft, waarna Wahib het nog eens vroeg en zei dat het bedrag ook contant betaald kon worden. "Hij is minderjarig hè", wees Ahammoud zijn collega op de leeftijd van de jongen, maar Wahib leek dat niet te horen. Uiteindelijk deed de jongen alsnog wat hem gevraagd werd. De stream was live te bekijken en is door diverse mensen gefilmd.

NPO Zapp noemt voorval onacceptabel

Top Notch, de platenmaatschappij waarbij Wahib onder contract staat, laat weten de werkzaamheden rondom de artiest neer te leggen. NPO Zapp, waarvoor hij het televisieprogramma Teenage Boss maakt, noemt het voorval onacceptabel. Ook bij RTL wordt geschrokken gereageerd: die zender heeft besloten de uitzending van Rooijakkers Over De Vloer waarin Wahib woensdagavond centraal zou staan niet uit te zenden.

NU.nl heeft ook Nathan Moszkowicz, de manager van Wahib en Ahammoud, om een reactie gevraagd, maar nog niets van hem gehoord.