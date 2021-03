Bilal Wahib en Oussama Ahammoud hebben op sociale media in een livestream een minderjarige jongen gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien. De politie Amsterdam laat aan NU.nl weten dat de zedenpolitie de zaak in behandeling heeft genomen.

De 22-jarige Wahib en de 20-jarige Ahammoud, beiden onder anderen bekend uit Mocro Maffia, waren met de jongen in gesprek en vertelden hem lachend dat hij geld zou krijgt als hij zijn geslachtsdeel laat zien. De minderjarige jongen weigerde aanvankelijk, maar deed het uiteindelijk toch. De stream was live te bekijken en is door diverse mensen gefilmd.

Wahib maakt NPO Zapp het televisieprogramma Teenage Boss. Een woordvoerder laat aan NU.nl weten dat de beelden onacceptabel zijn voor de zender. "BNNVARA en NPO Zapp keuren dit ten zeerste af. Op dit moment probeert BNNVARA in contact te komen met de betrokkenen", aldus een woordvoerder van Zapp, waar Wahib Teenage Boss presenteert, tegenover NU.nl.

NU.nl heeft ook Nathan Moszkowicz, de manager van Wahib en Ahammoud, om een reactie gevraagd, maar nog niets van hem gehoord. Videoland en RTL, waar Mocro Maffia te zien is en Wahib woensdagavond verschijnt in Rooijakkers over de vloer, hebben NU.nl laten weten nog met een reactie te komen.