Viktor Verhulst is het nieuwe gezicht van Temptation Island: Love or Leave, maakt RTL dinsdag bekend. De Vlaming presenteert samen met Monica Geuze het programma waarin koppels hun relatie testen.

Aan de nieuwe reeks zullen zowel Nederlandse als Vlaamse koppels meedoen. Temptation Island: Love or Leave is een spin-off van de RTL-realityserie Temptation Island. De eerste reeks werd gepresenteerd door Geuze en Kaj Gorgels. Hij is vervangen, omdat het programma dit keer een coproductie met een Vlaamse productiemaatschappij is.

Het is niet de eerste keer dat Verhulst op RTL te zien is: eerder presenteerde hij met Holly Mae Brood de Nederlandse versie van Love Island. "Temptation Island is al jaren een iconisch programma op de Nederlandse en Vlaamse televisie, een programma waarvan ik alle voorgaande seizoenen heb gekeken", zegt de zoon van Studio 100-baas Gert Verhulst. "Daarom ben ik erg blij dat ik deze nieuwe variant samen met Monica mag presenteren. We gaan er een mooi seizoen van maken, dat weet ik zeker."

In tegenstelling tot de reguliere versie, waarin het erom draait of de stellen de verleiding van andere mannen en vrouwen kunnen weerstaan, krijgen de deelnemers nu de vrijheid om uit te zoeken of zij door willen met hun huidige vriend of vriendin. Daarom doen aan Temptation Island: Love or Leave geen zogenoemde 'verleiders' mee, maar wel vrijgezellen die op zoek zijn naar een serieuze relatie.

De opnames van het nieuwe seizoen gaan komende zomer op een nog onbekende locatie in Europa van start.