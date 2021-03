Roos Schlikker presenteert momenteel iedere dinsdag de 5 Uur Show en was regelmatig te zien als tafeldame in De Wereld Draait Door, maar haar ambities gingen nooit uit naar een televisiecarrière. Toen haar gevraagd werd de show op SBS6 te presenteren, reageerde ze dan ook heel anders dan de hoofdredactie had verwacht.

In gesprek met De Telegraaf vertelt ze dat ze eerst een halve minuut heeft gelachen toen ze gebeld werd met de vraag. "De hoofdredacteur zei later: 'Ik had het moeten opnemen. Nog nooit heb ik zo'n rare reactie op een tv-aanbod gehad'."

Schlikker had geen ervaring met autocue en het idee dat iemand via een oortje contact met haar zou hebben tijdens de uitzending vond ze ook heftig. "Ik stelde een proefaflevering voor. Onder de voorwaarde: 'Als ik eruitzie als een konijn dat in een koplamp kijkt, gaan jullie dat eerlijk zeggen. En dan hoeven we het er nóóit meer over te hebben. Dat is ook prima.' Blijkbaar viel het mee."

De journalist is blij dat ze nieuwe dingen mag leren en kijkt kritisch naar zichzelf. "Ik heb een vrij beweeglijke natuur, en dan zeg ik het netjes. Ik zwaai met mijn armen alle kanten op terwijl ik mijn draaiboekpapieren vasthoud, en daarbij schijn ik vaak hard op mijn microfoontje te rammen. Waardoor de geluidsman ongeveer steeds dóódgaat. Maar sinds ik om halve in plaats van hele A4'tjes heb gevraagd, gaat dat helemaal goed."