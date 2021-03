Katja Schuurman is vanaf 4 april te zien in Goed fout, een nieuwe panelshow op PowNed. Dat bevestigt haar management aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf. In het programma geeft een panel van duizend mensen antwoord op stellingen, waarbij de vraag wordt gesteld of iets nog wel kan of niet.

Schuurman wordt bijgestaan door teamcaptains Martijn Koning en Edson da Graça. Zij zullen inschatten hoeveel van de mensen 'ja' antwoorden op de vraag.

Beide captains waren recentelijk onderwerp van grote media-ophef. Koning kreeg kritiek op zijn roast in Jinek waarin hij Thierry Baudet besprak, met als gevolg dat de politicus uit de opnames wegliep.

Da Graça is te zien in het programma Gewoon. Bloot., waarin kinderen duidelijk wordt gemaakt dat het niet de bedoeling is je zomaar uit te kleden voor mensen en dat het ook niet oké is als mensen dat zomaar in jouw bijzijn doen. Als alle kinderen akkoord hebben gegeven, trekken de 'modellen' hun badjassen uit en kunnen de kinderen ongestoord vragen stellen over het menselijk lichaam. De SGP stelde Kamervragen over de komst van het programma.

'Onderzoeken hoe we kunnen communiceren als er minder ruimte voor context is'

Schuurman omschrijft haar nieuwe programma als "een vrolijke panelshow waarin we onderzoeken hoe we kunnen blijven communiceren als er steeds minder ruimte is voor context". "We willen rekening houden met elkaars gevoelens en respect hebben voor elkaars ideeën. Welke rol kunnen humor en ironie daarin spelen?"

De presentatrice was vorig jaar nog te zien op RTL, waar ze onder meer Beter Laat Dan Nooit presenteerde.

Goed fout is vanaf zondag 4 april om 21.20 uur te zien op NPO3.