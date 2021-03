Het praatprogramma The Talk wordt ook deze week niet uitgezonden vanwege een lopend onderzoek naar presentatrice Sharon Osbourne. Zender CBS doet onderzoek, omdat Osbourne wordt beschuldigd van racisme.

De presentatrice kwam in opspraak door een discussie met haar collega Sheryl Underwood. In de discussie verdedigde Osbourne Piers Morgan. Die vertrok bij het programma Good Morning Britain nadat hij Meghan Markles uitspraken over suïcidale gedachten in twijfel had getrokken.

Underwood vroeg Osbourne in de uitzending wat mensen ervan moesten denken dat zij als racistisch bestempelde uitspraken leek goed te keuren. Osbourne bood later via sociale media haar excuses aan, maar inmiddels gingen er verhalen rond over racistische en homofobe opmerkingen die ze in de afgelopen jaren achter de schermen zou hebben gemaakt. Osbourne ontkent deze uitspraken te hebben gedaan.

CBS doet er nu onderzoek naar en tot die tijd wordt The Talk niet uitgezonden. Dit is de tweede week waarin het programma niet wordt uitgezonden. Een woordvoerder van de zender durft nog niet te zeggen wanneer The Talk terugkeert.