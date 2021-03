Petit Chateau, het programma waarin Maxime en Montana Meiland baby- en kinderkamers onder handen nemen, is vanaf donderdag 6 mei te zien op SBS6. In hun eerste eigen programma helpen de zussen gezinnen die door omstandigheden de kamer van hun aankomende zoon of dochter niet op tijd af kunnen krijgen.

Maxime en Montana Meiland doen dit "met veel creativiteit, een flinke dosis overmoed en lef", zo meldt de zender maandag. "Hun motto: niets is te gek, alles kan en droom vooral groot."

Als verrassing zal het tweetal ook een metamorfose verzorgen van de kamers van de broer(s) en/of zusje(s) van de baby die op komst is.

Montana en Maxime Meiland zijn momenteel op maandag en donderdag te zien in Chateau Meiland, eveneens op SBS6. De 25-jarige Maxime maakte vorige week bekend in verwachting te zijn van haar tweede kind.

Petit Chateau is vanaf donderdag 6 mei wekelijks om 20.30 uur op SBS6 te zien.