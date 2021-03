482.000 mensen hebben zondagavond naar de eerste aflevering van Gewoon. Bloot. gekeken. Omroep NTR laat kinderen vragen stellen aan mensen die bloot voor hun neus staan, wat leidde tot Kamervragen van de SGP.

Nog voor de eerste uitzending was er al veel ophef over het programma. De SGP wilde de uitzending voorkomen en voorman Kees van der Staaij noemde het programma "bizar". "Het gaat mij veel en veel te ver als dat gebeurt door leerlingen op de basisschool te confronteren met poedelnaakte wildvreemden in de klas. Hoe kom je erop?"

In het programma, gepresenteerd door Edson da Graça, wordt de kinderen duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is je zomaar uit te kleden voor mensen en dat het ook niet oké is als mensen dat zomaar in jouw bijzijn doen. Als alle kinderen akkoord hebben gegeven, trekken de 'modellen' hun badjassen uit en kunnen de kinderen ongestoord vragen stellen over het menselijk lichaam.

Da Graça en zijn gezin ontvingen voorafgaand aan de uitzending doodsbedreigingen. De presentator heeft aangifte gedaan.