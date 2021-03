Het vijfde seizoen van Even tot hier is van start gegaan met 1.675.000 kijkers, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Het programma komt daarmee op de tweede plek in de kijkcijferlijst van zaterdagavond.

In het satirische programma op NPO1 wordt het nieuws van de afgelopen week doorgenomen en zijn er muzikale parodieën en sketches te zien. Presentatoren Niels van der Laan en Jeroen Woe zijn ook bekend als quizmasters van de humoristische quiz De Kwis. Dat programma werd van 2013 tot 2018 op televisie uitgezonden.

Het best bekeken programma van de zaterdagavond was het NOS Journaal op NPO1, met ruim twee miljoen kijkers. De Verraders maakt de top drie compleet. 1.464.000 mensen keken naar de spelshow op RTL 4.

De dagtop 5 van zaterdag 20 maart