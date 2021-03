Volgens Jan Joost van Gangelen is voetbal niet heel belangrijk, vertelt hij zaterdag in gesprek met AD. De sportpresentator vindt echter wel dat in de mediawereld soms neerbuigend wordt gedaan over sportjournalistiek.

"Ik denk wel dat het vak soms onderschat wordt", aldus Van Gangelen. "De druk, de snelheid, de beperkingen. Voor de meeste mensen is het een stuk gemakkelijker om Jort Kelder, Mark Rutte of Paul de Leeuw te interviewen dan - ik noem maar iemand - Ajax-spits Brian Brobbey."

"Terwijl ik juist denk bij Brobbey: dit verhaal wil ik horen. Wat is dit voor jongen? Wat zijn zijn drijfveren? Zo'n gastje intrigeert mij."

Van Gangelen laat verder weten nog lang last te hebben gehad van het spraakmakende interview met spits Graziano Pellè in maart 2014. De Italiaan suggereerde vlak na Feyenoord-Ajax (1-2) dat Van Gangelen op de hand van de Amsterdammers zou zijn. Pellè zei onder meer dat de presentator een 'Ajax-gezicht' heeft.

"Ik moet nog steeds nadenken waar ik mijn auto parkeer bij Feyenoords voetbalstadion De Kuip", vertelt de sportpresentator. "Het is wel enigszins gekalmeerd, de ergste verwensingen op sociale media zijn achter de rug. Maar ik heb er wel mee gezeten. Ik kan daar nu heel stoer over doen, maar het was gewoon niet leuk."