Vrijdag hebben volgens Stichting KijkOnderzoek 593.000 mensen gekeken naar Het slotapplaus voor mijn moeder, de documentaire door Elisah Baijens over haar moeder Liesbeth List. Zangeres List overleed in maart 2020 op 78-jarige leeftijd.

Het slotapplaus voor mijn moeder behaalde met het aantal kijkers de negentiende plek in de lijst van best bekeken programma's op vrijdag.

"Ik maak een groot onderscheid tussen Liesbeth mijn moeder en Liesbeth de artieste", aldus Baijens over het maken van de documentaire. "Het gaat in de documentaire toch veel over de artieste, dus dan kan ik emotioneel afstand nemen.

Aan de andere kant laat Baijens ook weten de documentaire te zien als afsluiting van haar rouwproces. Ze nam bovendien een postuum duet op met haar moeder.