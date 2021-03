Lizzo gaat in haar eigen realityserie op zoek naar danseressen en modellen die samen met haar het podium op willen, vertelt de zangeres vrijdag op Instagram. De serie, die nog geen titel heeft, zal te zien zijn op Amazon Prime.

De 32-jarige Lizzo, bekend van hits als Good as Hell en Truth Hurts, deed een oproep aan volslanke vrouwen om zich aan te melden voor haar nieuwe programma. "Ben jij een volslanke danseres of een volslank model? Voel je je te weinig gerepresenteerd of gewaardeerd? Dan ben ik op zoek naar jou!", schrijft de zangeres bij de video.

De nieuwe serie is onderdeel van de deal die Lizzo vorig jaar met streamingdienst Amazon Prime sloot. Ze zal de realityshow ook gaan produceren.