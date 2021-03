De Britse omroep BBC heeft alarm geslagen omdat een verslaggever in Myanmar al weken vermist wordt. Journalist Aung Thura zou door "ongeïdentificeerde mannen" van straat zijn geplukt in de hoofdstad Nay Pyi Taw. Van hem ontbreekt sindsdien ieder spoor.

Thura doet namens de BBC verslag van de staatsgreep in het land. Het leger van Myanmar greep begin februari de macht en arresteerde regeringsleider Aung San Suu Kyi. Volgens de generaals is er gefraudeerd bij de verkiezingen, die werden gewonnen door de politieke partij van de Nobelprijswinnares.

De BBC zegt in een verklaring op Twitter zich grote zorgen te maken om Thura, omdat hij al weken niet meer is gezien. De Britse omroep heeft lokale autoriteiten om hulp gevraagd.

Recentelijk werden meer journalisten in het land opgepakt. Zo onderhandelt de Duitse ambassade nog altijd over de vrijlating van de Poolse journalist Robert Bociaga, die namens het Duitse persbureau DPA in het land actief is. Hij zou hardhandig zijn opgepakt in Taunggyi. Daarnaast wordt fotojournalist Thein Zaw van persbureau AP vervolgd wegens het "zaaien van angst en verspreiden van nepnieuws".

Sinds de staatsgreep gaan inwoners van Myanmar dagelijks de straat op om te demonstreren tegen de machtsovername. Militairen nemen hen geregeld onder vuur, met een onbekend aantal doden tot gevolg. Gemelde dodenaantallen lopen uiteen tot enkele honderdtallen. Duizenden betogers zouden zijn opgepakt.

Er is veel internationale kritiek op de Myanmarese autoriteiten. De Europese Unie kondigt maandag mogelijk sancties tegen Myanmar aan. Diverse landen, waaronder Nieuw-Zeeland, hebben gezegd dat ze de diplomatieke banden voorlopig opschorten.