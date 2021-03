Het gemiddelde aantal mensen dat naar de verkiezingsspotjes in de zogeheten zendtijd voor politieke partijen op de publieke omroep keek, is dit jaar met 10 procent gestegen ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2017. Dat laat Stichting KijkOnderzoek (SKO) donderdag desgevraagd aan NU.nl weten.

Tussen 9 januari en 10 maart 2017 keken gemiddeld 365.000 mensen naar de verschillende campagnevideo's. Het gemiddelde aantal kijkers tussen 4 januari en 13 maart van dit jaar was 400.000. Volgens SKO kunnen de cijfers van na 11 maart 2021 nog iets stijgen door uitgesteld kijkgedrag.

Vooral de spotjes die net voor het NOS Journaal van 18.00 uur werden uitgezonden, werden goed bekeken.

Bij de vergelijking van de kijkcijfers is volgens SKO rekening gehouden met de tijdens de coronacrisis gestegen kijktijd. Het gaat hierbij om een gemiddeld aantal kijkers van 711.000 in de genoemde periode in 2017 en 744.000 in dezelfde periode in 2021. Dat is een stijging van afgerond 5 procent.

De verdeling van de zendtijd over de drie zenders is door SKO buiten beschouwing gelaten.

De zendtijd, zowel voor radio als televisie, wordt door het Commissariaat voor de Media verdeeld over alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste en Tweede Kamer. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat over de hoeveelheid zendtijd. Rond de Tweede Kamerverkiezingen wordt die zendtijd echter verdeeld over alle partijen die in de Nederlandse kieskringen deelnemen.

De reguliere zendtijd die de politieke partijen tot hun beschikking hebben, bedraagt voor radio 41 uur en 10 minuten en voor televisie 9 uur en 45 minuten.