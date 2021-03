1,8 miljoen mensen hebben woensdagavond gekeken naar de registratie van de eerste verkiezingsuitslagen op NPO1. Door de avond heen zapten zo'n 6,9 miljoen mensen langs Nederland Kiest: De Uitslagen.

Stichting KijkOnderzoek meet op twee manieren: gemiddeld en totaal. In het totaal wordt iedereen meegenomen die meer dan een minuut naar een programma heeft gekeken. De cijfers wijken daardoor vaker af van het gemiddelde, maar omdat de registratie op NPO1 ruim 2,5 uur duurde en er regelmatig herhaling in kan zitten, is het relevant het in dit geval te melden.

Ook bij de Uitslagenavond van RTL 4 is een groot verschil te zien tussen het gemiddelde aantal kijkers en het totale aantal kijkers: 625.000 mensen keken echt naar het programma, ruim 3,56 miljoen mensen bleven minstens één minuut hangen.

Het NOS Journaal van 20.00 uur werd woensdagavond het meest bekeken: daar stemden gemiddeld 2,87 miljoen mensen op af. Het totaal wijkt daar een stuk minder af: 3,83 miljoen.