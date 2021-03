Caroline Tensen gaat voor RTL De Reis van je Genen presenteren, vertelt ze woensdag in RTL Boulevard. In het programma helpt de voormalige DNA Onbekend-presentatrice mensen die op zoek zijn naar hun biologische familie.

Tensen heeft zelf een actieve rol in het programma en helpt ook mee bij deze zoektocht. Ze doet dit samen met een 'DNA-detective' en vergaart hierbij informatie uit DNA-databanken en familiestambomen. De opnames zijn al van start gegaan.

"Het is een enorm project, waarbij mensen van niets weten over waar ze vandaan komen", legt de presentatrice uit. 75 mensen zullen in het programma geholpen worden.

Het is niet de eerste keer dat Tensen te zien is in zo'n programma. Van 2009 tot 2014 was ze bij KRO-NCRV het gezicht van DNA Onbekend. Van 2016 tot 2018 was ze dit wederom, toen voor omroep AVROTROS.

In 2019 maakte Tensen de overstap naar RTL, maar ze mocht het programma niet meenemen. Dionne Stax presenteert het nu op de publieke omroep.