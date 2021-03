De uitspraken die Piers Morgan in Goodmorning Britain over Meghan Markle deed naar aanleiding van haar interview met Oprah Winfrey, leverden in Groot-Brittannië een recordaantal klachten op. Niet eerder werden naar aanleiding van een televisieoptreden zoveel klachten verstuurd, meldt mediawaakhond Ofcom volgens Deadline.

In totaal kreeg Ofcom 57.121 klachten binnen. Een daarvan zou afkomstig zijn van Markle zelf. Een aflevering van Celebrity Big Brother uit 2007, waarin een Bollywoodactrice werd getreiterd door twee medekandidaten, resulteerde in 44.500 klachten. De uitspraken van Morgan leverden dus nog meer kritiek op en vestigen hiermee een record.

Markle vertelde in een interview met Winfrey suïcidale gedachten te hebben gehad door de druk waar ze onder stond binnen het koningshuis. De echtgenote van de Britse prins Harry liet tevens weten dat de koninklijke familie niets deed om haar te helpen.

Morgan zei in Goodmorning Britain niet te geloven dat ze daadwerkelijk suïcidaal is geweest en noemde haar interview een aanval op de Britse monarchie. Kort daarna maakte zender ITV bekend dat de presentator niet langer in het programma te zien zal zijn.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).