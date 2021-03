Ellen DeGeneres heeft een meerjarig contract getekend bij Discovery, meldt Deadline. De talkshowpresentatrice gaat natuurseries en -documentaires produceren en zal ook de voice-over van enkele van deze projecten verzorgen.

De eerste documentaire die onder de vlag van DeGeneres' productiebedrijf A Very Good Production verschijnt, is de documentaire Endangered.

Hierin wordt een groep toegewijde natuurbeschermers gevolgd, die aan het samenstellen van de zogenoemde Red List werken. Op deze lijst zijn alle plant-, schimmel- en diersoorten opgenomen die met uitsterven bedreigd zijn.

DeGeneres is te horen als voice-over in de documentaire. Het is de eerste keer dat zij een dergelijke taak op zich neemt. De presentatrice en actrice staat bekend als dierenliefhebber en zet zich ook in voor dierenrechten. In 2018 richtte ze The Ellen Fund op, dat zich inzet voor bedreigde diersoorten.

"Ik verheug me erop om samen te werken met Discovery", laat DeGeneres weten. "Ik mag van alles ontdekken over dieren. Wist je bijvoorbeeld dat de staart van de ringstaartmaki langer is dan zijn lijf? Ik denk en hoop tenminste dat het zijn staart is."

DeGeneres kwam vorig jaar volop in de publiciteit omdat zij werd beschuldigd van het creëren van een ongezonde werksfeer op de set van The Ellen DeGeneres Show. In augustus werden drie producenten ontslagen na een intern onderzoek in verband met stelselmatige (seksuele) intimidatie en racisme op de set. De producenten hebben de aantijgingen altijd ontkend.