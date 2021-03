Jan Greven, voormalig directeur van de omroep IKON, is blij dat justitie in El Salvador wil beginnen aan een rechtszaak rond de moord op vier Nederlandse IKON-journalisten in 1982. Dat laat hij desgevraagd aan NU.nl weten.

Greven was directeur van IKON toen journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag in 1982 in het Centraal-Amerikaanse land door militairen van het regeringsleger werden vermoord. Zij waren destijds bezig met een reportage over de dodelijke burgeroorlog in het land.

Greven hoorde woensdag op de radio dat justitie in El Salvador de zaak na 39 jaar alsnog voor de rechter wil brengen.

"Gelukkig zit er schot in de zaak, dacht ik direct. Ik ben twee jaar geleden in El Salvador geweest voor de presentatie van het boek De hinderlaag. Moord en herinnering aan vier Nederlandse journalisten in El Salvador. Daaraan was ook een congres verbonden dat ging over alle mensenrechtenzaken die nog niet afgerond waren. Dat waren er zeven of acht. Een daarvan was de zaak van de vier journalisten en daarin worden nu, zij het bescheiden, stappen in gezet."

'Kolonel mag wel wat onrust ervaren'

Greven wijst erop hoe belangrijk de zaak bijna veertig jaar na dato nog steeds is. "Kolonel Mario Reyes Mena, die het bevel heeft gegeven voor de moord op negen mensen (er werden naast de journalisten ook vijf andere personen gedood, red.), zit nu in Amerika. Die leeft gewoon als Amerikaans staatsburger. Dat die wat onrust gaat ervaren, zou ik wel toejuichen."

Enkele dagen voor hun dood werden de vier journalisten opgepakt en direct weer vrijgelaten. Greven vond op dat moment dat de journalisten direct naar huis moesten komen, zoals van tevoren was afgesproken. Maar de mannen wilden blijven, want ze waren ook voor andere opdrachtgevers naar El Salvador afgereisd.

"Er was onder hen een harde discussie ontstaan over of ze na die arrestatie zouden terugkeren of niet. Ter plekke besloten ze door te gaan. Ze waren daar ook voor de VARA en de RKK, de omroep van de katholieke kerk. Als ze weg zouden gaan, zouden ze niet kunnen leveren. Dat vonden ze vanuit professioneel oogpunt onacceptabel."

'Achteraf gezien had je wat moeten doen'

Greven herinnert zich het moment waarop hij hoorde dat de journalisten waren vermoord nog goed. "Ik denk daar nog heel vaak aan. Ik had gegeten en wilde aan het dessert beginnen. Toen werd ik gebeld door Hans van Gerven, een radioreporter van de IKON, die vertelde mij het nieuws."

Of hij zich schuldig voelt, weet Greven niet zeker. Hij voelt zich wel verantwoordelijk. "Of je wat had moeten doen? Ja, achteraf gezien had je wat moeten doen. Aan de andere kant viel er vanuit Hilversum buitengewoon moeilijk te beslissen over wat ze daar deden. Het waren bovendien types met een zeer sterke eigen mening. Dat ontsluit je niet van de verantwoordelijkheid, maar die waren niet blij als je ze advies gaf dat tegen hun eigen inschatting inging."

Een veroordeling van de kolonel zou Greven prachtig vinden. "Maar ik zou het vooral fantastisch vinden, omdat het duidelijk maakt dat El Salvador mensenrechten serieus neemt. Dat kun je dat land en zijn bevolking alleen maar toewensen."