Na de veelbesproken documentaire Framing Britney Spears van The New York Times, werkt de BBC nu aan een eigen film over de curatelezaak van de zangeres. De Britse publieke omroep maakt bekend dat de documentaire de naam Britney draagt.

In de documentaire reist journalist Mobeen Azhar af naar Kentwood, de geboorteplaats van Spears, en Los Angeles. Hij spreekt met fans van de veelbesproken #FreeBritney-organisatie en andere betrokkenen in het leven van de zangeres.

De documentaire Framing Britney Spears, die vorige maand in Nederland ook op Net5 te zien was, gaat onder meer over de opkomst van Spears, de aandacht van de pers en de zenuwinzinking die volgde in 2007. Sinds 2008 staat Spears onder curatele van haar vader. Hij is sindsdien verantwoordelijk voor haar financiële en persoonlijke beslissingen. De zangeres heeft aangegeven niet meer te willen werken zolang haar vader de touwtjes in handen heeft.

Veel fans voeren al jaren campagne voor de vrijheid van hun idool onder de hashtag FreeBritney. Een paar van deze actievoerders waren ook te zien in Framing Britney Spears.