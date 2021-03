De Tweede Kamerverkiezingen vinden woensdag plaats en dat blijft zeker in medialand niet onopgemerkt. In dit overzicht zetten wij voor je op een rij hoe je op de hoogte blijft van al het nieuws.

Online

De redactie van NU.nl houdt de hele dag een liveblog bij met al het nieuws over de verkiezingen. Verder wordt in video's onder meer uitgelegd hoe exitpolls werken en laten we zien hoe politici hun stem uitbrengen.

Televisie

De Uitslagenavond (RTL 4, 20.30-0.53 uur)

Eva Jinek en Fons Lambie voeren gesprekken met verschillende gasten aan tafel. Antoin Peeters duidt de cijfers die gedurende de avond binnenkomen en de politiek verslaggevers van RTL Nieuws volgen de uitslagen op verschillende locaties in het land.

Nederland Kiest: De Uitslagen (NPO1, 20.35-1.05 uur)

De verkiezingsavond van de NOS wordt gepresenteerd door Rob Trip. Malou Petter bedient het grote uitslagenscherm en in de studio zijn experts aanwezig, onder wie politicoloog Carolien van Ham en electoraal geograaf Josse de Voogd. Haagse verslaggevers, onder wie Ron Fresen en Marleen de Rooy, duiden het nieuws.

Radio

Nederland Kiest: De Uitslagen (NPO Radio 1, 20.30-1.00 uur)

Ook via de radio houdt de NOS je op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom de verkiezingen. Vanaf 20.30 uur zijn Lara Rense en Tijs van den Brink in touw.

BNR Verkiezingsuitzending (BNR, vanaf 20.00 uur)

Roos Abelman en Donatello Piras houden de luisteraar op de hoogte met een speciale uitzending over de verkiezingen. Verder zorgen politiek verslaggevers Sophie van Leeuwen en Thomas Groningen voor duiding en houdt Geert Jan Hahn zich bezig met de uitslagen.