Het laatste debat voorafgaand aan de opening van de stembussen voor de Tweede Kamerverkiezingen is dinsdagavond door bijna 2,2 miljoen mensen bekeken. De leiders van de grootste partijen gingen om 20.30 uur met elkaar in debat op NPO1.

Het is het best bekeken grote debat tot nu toe: naar het debat bij EenVandaag keken maandag bijna 1,5 miljoen mensen en het debat bij RTL 4 aan het begin van de campagne werd door 1,8 miljoen mensen bekeken. Op diverse zenders ging de leiders van partijen daarnaast nog een-op-een met elkaar in debat.

Op NPO1 was om 19.00 uur ook al een programma over de verkiezingen zien: in Nederland Kiest: De Stemming gingen de leiders van kleinere partijen met elkaar en kiezers in gesprek. De leiders van DENK, 50PLUS, Partij voor de Dieren, SGP, Splinter en Lijst Henk Krol schoven daar aan. Thierry Baudet (Forum voor Democratie) zei op het laatste moment af.

Eva Jinek presenteerde op RTL 4 wederom Jinek & RTL Nieuws: de Strijd om de Kiezer, waar 979.000 mensen naar keken.