Op1-presentatrice Talitha Muusse vindt het seksistisch dat de televisierecensent van het AD haar in een column uitmaakte voor stagiaire. Muusse vindt het extra wrang dat die opmerking van een vrouw afkomstig was, zegt ze in een interview in VIVA.

"Ja, dat is dus gewoon seksisme. Door een vrouw nota bene. Dit zou echt nooit tegen een jonge man worden gezegd. Maar ze is de enige niet, hoor. De lelijke reacties die ik krijg, zijn zo vaak racistisch en seksistisch. Ik ben óf de stagiaire, óf ze proberen een diversiteitsbokaal te winnen. Dat is zo flauw, dat het me eigenlijk al niet meer raakt", zegt Muusse.

De 29-jarige Muusse presenteert sinds het begin van dit jaar Op1, samen met Sven Kockelmann. Recensent Angela de Jong vond dat Muusse vervangen diende te worden, nadat het in de talkshow over de coronarellen in Nederland ging.

"Maar ook hier was het nieuws niet dusdanig ernstig bevonden dat Jeroen Pauw was gebeld om stagiaire Talitha Muusse te vervangen", schreef De Jong destijds.

'Dat is een persoonlijke frustratie'

Muusse merkt dat ook sommige politici aan de talkshowtafel haar anders behandelen, omdat ze veronderstellen dat ze bepaalde kennis mist. "Ik merk soms dat politici mij anders antwoord geven dan Sven, geacteerd, versimpeld. Dat is een persoonlijke frustratie."

Politici zouden haar juist vanwege haar relatief jonge leeftijd serieus moeten nemen. "Jongeren hebben veel minder belangen, die kunnen vanuit die zuivere houding heel essentiële vragen stellen."

Kockelmann en Muusse stoppen na de landelijke verkiezingen met de presentatie van Op1 op zondag. De Telegraaf schrijft dat de NPO met KRO-NCRV in gesprek is om het duo op een andere manier te kunnen behouden.