Zowel SBS als RTL had dit jaar een dominoprogramma kunnen brengen. John de Mol vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij al langer met het idee voor een programma over de steentjes rondliep, maar daarvan afzag toen bleek dat EndemolShine hetzelfde deed voor RTL.

De programmamaker had Domino Duel willen maken. "Daarvoor namen we ook contact op met YouTuber Hevesh5 (die miljoenen views haalt met zijn video's met de stenen, red.). Al snel bleek helaas dat EndemolShine ons voor was geweest en al met haar samenwerkte", aldus De Mol.

De producent heeft zich er destijds wel even over verbaasd. "Want ik heb met mensen van EndemolShine die ik nog kende uit de tijd van Domino Day over Domino Duel gesproken. Zouden ze zo op het idee zijn gekomen?" Dat idee liet hij toch snel varen. "Het komt vaker voor dat ideeën op verschillende plekken tegelijkertijd ontstaan."

De Mol had het gevecht willen aangaan als het gelukt was de YouTuber te contracteren. "Nu gaan we eerst even kijken wat ze er bij RTL van maken. Of Domino Duel er ooit nog van komt, dat zien we later wel weer. In ieder geval kan ik bewijzen wanneer we met de ideeën kwamen, want dat is allemaal netjes vastgelegd."