AVROTROS begint in april met het uitzenden van Kleine Jongen, een nieuwe documentaireserie over de in 2004 overleden André Hazes. In de vierdelige reeks worden niet eerder gedeelde persoonlijke herinneringen en verhalen over de zanger verteld.

Ook wordt niet eerder vertoond beeldmateriaal uit het privéarchief van de familie Hazes, reportages en interviews getoond. Zo zijn er beelden van de bruiloft van Hazes en zijn vrouw Rachel en familievakanties in de documentaire opgenomen en wordt er een kijkje achter de schermen gegeven bij zijn concerten.

Ook bekende vrienden van de volkszanger komen in Kleine Jongen aan het woord, onder wie Patrick Kluivert, André van Duin, Willeke Alberti en Paul de Leeuw.

"Dit is de eerste documentaire die zeer uitgebreid vertelt over het intense leven van de grootste artiest van ons land, André Hazes", zegt Hazes' weduwe Rachel. "Naast dat André een veelzijdig artiest was, was het ook een zeer emotioneel mens. En dat is goed te voelen in deze documentairereeks."

In 1999 werd ook al een documentaire over Hazes gemaakt, getiteld Zij gelooft in mij. In de film van regisseur John Appel werd ook een kijk gegeven in het privéleven van de zanger.

Hazes gold als een van de bekendste zangers van Nederland. Hij scoorde hits met nummers als De vlieger, Een beetje verliefd en Zij gelooft in mij. Hij overleed op 23 september 2004 na twee hartinfarcten en een hartstilstand. Zijn afscheidsceremonie vond plaats in Amsterdam ArenA (nu Johan Cruijff ArenA), in het bijzijn van geliefden en fans.

Kleine Jongen: Het echte leven van André Hazes is vanaf 14 april vier woensdagen achter elkaar om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO3 te zien.