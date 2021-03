Ferry Doedens en Stephanie Tency zijn binnenkort te zien als presentatoren van een nieuw programma op RTL 4. In Williwood op Wielen verkent het duo Curaçao.

In het programma belichten Doedens en Tency bezienswaardigheden en horecagelegenheden op het eiland in de Caraïbische Zee. Daarnaast spreekt het duo Nederlanders die op het eiland wonen en werken. De opnames voor het programma zijn nog niet begonnen, maar de vijfdelige reeks moet vanaf zaterdag 23 oktober te zien zijn.

Hoewel het programma door Tency Productions gemaakt wordt, is de snelle terugkeer van Doedens bij RTL enigszins verrassend. Doedens nam vorige week namelijk gedwongen afscheid van zijn rol in Goede Tijden, Slechte Tijden, als gevolg van onder meer het overtreden van de coronaregels.

Doedens is binnenkort ook te zien in de driedelige reeks Socials, Seks en Centen op PowNed, waarin hij onderzoekt hoe nieuwe socialemedia-apps waarop tegen betaling expliciet beeldmateriaal te zien is werken. De acteur maakte enige tijd geleden bekend dat hij zelf ook naaktfoto's en -videos op de website OnlyFans zet.