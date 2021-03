Wopke Hoekstra was volgens een onderzoek van de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid het meest te zien in de televisie-uitzendingen van de publieke omroep tijdens de verkiezingscampagne in de periode tussen 1 februari en 12 maart.

CDA-lijsttrekker Hoekstra wordt gevolgd door demissionair premier Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). Lilian Marijnissen van de SP was het langst aan het woord.

Verder kregen de coalitiepartijen ruim negentien uur spreektijd, de linkse oppositie twaalf uur en de "populistische oppositie" (volgens de onderzoekers PVV, Forum voor Democratie en JA21) twee uur.

Mannelijke politici werden vaker uitgenodigd in NPO-programma's dan hun vrouwelijke collega's (1.164 tegenover 499 optreden). Vrouwen waren wel langer aan het woord: gemiddeld twee minuten en vijf seconden. Mannen waren gemiddeld één minuut en elf seconden per programma aan het woord.

De onderzoekers verzamelden, met behulp van onder meer automatische spraak- en gezichtsherkenning, data uit 45 radio- en televisieprogramma's van de publieke omroep.