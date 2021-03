Naar het een-na-laatste verkiezingsdebat van 2021 keken maandagavond zo'n 1,46 miljoen mensen. De politieke leiders van het CDA, D66, VVD, PvdA, GroenLinks en PVV stonden om 18.15 uur bij EenVandaag tegenover elkaar.

De politieke leiders gingen in debat over het coronabeleid, het klimaat en immigratie. Dinsdag staan ze nog één keer tegenover elkaar in het NOS Slotdebat. Dan sluiten ook de leiders van de ChristenUnie en SP aan.

In de laatste dagen wordt op televisie veel aandacht aan de verkiezingen besteed. Ook van het programma Jinek zijn in de laatste twee weken speciale uitzendingen uitgezonden. Maandag keken 907.000 mensen naar de talkshow. Naar De Hofkar keken 608.000 mensen.

Met 2,3 miljoen kijkers was het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken programma van de maandagavond.