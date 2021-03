DENK vindt het nummer Ga niet naar Nieuwsuur van Arjen Lubach en Sosha Duysker, waarin onder andere de annulering van het interview met lijsttrekker Farid Azarkan in Nieuwsuur wordt bekritiseerd, erg geslaagd. Dat laat een woordvoerder desgevraagd aan NU.nl weten.

"Complimenten aan de redactie van Lubach. Wat een mooi staaltje werk. Belangrijk is dat de heer Azarkan niet kon vanwege oververmoeidheid. We zaten voor de start van de reeks, dus hadden we de uitzendingen nog niet gezien. Dus dat speelde geen rol", laat de woordvoerder weten.

"De heer Wilders wilde niet. Dat is anders. Hoe dan ook: het filmpje is hilarisch geworden. We hebben genoten."

In de video die zondag in de uitzending van Zondag met Lubach werd vertoond, rapt de presentator ook over Geert Wilders. De lijsttrekker van de PVV wilde namelijk niet naar Nieuwsuur om zich te laten interviewen, omdat hij meer tijd nodig had om zich voor te bereiden op een debat met Rutte in Pauw.

'Lange arm van Erdogan'

In het lied noemt Lubach alle pijnpunten waar de twee lijsttrekkers van DENK en de PVV niet graag over willen praten, zoals "de lange arm van Erdogan" of de aanklachten van seksueel wangedrag tegen PVV-Kamerlid Dion Graus.

De rap was maandagochtend meer dan 200.000 keer bekeken via het Twitter-account van het programma. Op YouTube was de clip meer dan 85.000 keer bekeken. In het programma zelf zagen ruim 1,7 miljoen kijkers de ode aan Nieuwsuur.

Zondag met Lubach, dat aan het laatste seizoen bezig is, stond daarmee op de derde plek van best bekeken programma's, net onder Studio Sport en het NOS Journaal van 20.00 uur.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de PVV.