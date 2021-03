De speciale uitzending van Het Jeugdjournaal over de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart heeft zondag volgens Stichting KijkOnderzoek 706.000 kijkers getrokken. Dat leverde het programma de zestiende plek op in de lijst van best bekeken programma's.

De lijsttrekkers van de zes grootste partijen beantwoordden in de uitzending vragen van jeugdige kijkers, waarvan er ook een aantal in het publiek zaten. Ook vertelden Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA), Geert Wilders (PVV), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) over hun jeugd en reageerden op elkaars stellingen.

De eerste vraag uit het publiek was of de lijsttrekkers nerveus waren. Daarop antwoordden allen volmondig ja.

In februari trok Het Jeugdjournaal met een speciale persconferentie voor kinderen 508.000 kijkers.