Het Amerikaanse praatprogramma The Talk wordt deze week niet opgenomen na een ruzie tussen Sharon Osbourne en een van de andere presentatrices afgelopen week. De ruzie ontstond nadat Sharon in een uitzending presentator Piers Morgan had verdedigd na zijn uitspraken over Meghan Markle.

Morgan, die jaren geleden samen met Osbourne in de jury van talentenjacht America's Got Talent zat, haalde uit naar Markle na het interview van de vrouw van de Britse prins Harry met Oprah Winfrey. Osbourne liet op Twitter weten dat ze achter Morgan stond omdat hij "betaald wordt om zijn mening te geven".

The Talk-collega Sheryl Underwood vroeg Osbourne in de uitzending wat mensen ervan moeten denken dat zij racistische uitspraken leek goed te keuren.

Daarop ontstond een verhitte discussie waarbij de vrouw van muzikant Ozzy Osbourne ter discussie stelde of de uitspraken en zijzelf racistisch waren. Daarbij schoot ze flink uit haar slof en vloekte ook. Vervolgens bood ze via Twitter uitgebreid haar excuses aan.

Zender CBS liet op woensdag weten een onderzoek in te stellen naar het incident. Dit weekend meldde de zender aan Deadline geen liveshows van The Talk uit te zenden.

Morgan trok Markles ontboezemingen over haar suïcidale gedachten in twijfel. Daarop kreeg hij veel kritiek, ook van zijn collega's bij het door hem gepresenteerde programma Good Morning Britain. Kort daarna stopte hij per direct als presentator van het ochtendprogramma.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).