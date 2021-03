Instagram heeft zaterdag het account van Martijn Koning verwijderd, meldde de cabaretier zelf via Twitter. Het is niet duidelijk of dat te maken had met zijn veelbesproken optreden in de uitzending van Jinek van afgelopen donderdag. Inmiddels is zijn account weer actief.

"Hello De Telegraaf en alle mensen, ik heb niks verwijderd maar Instagram heeft mijn account verwijderd. Geen idee waarom. Ze nemen contact op. Fijne zondag", twitterde Koning. Hij reageerde hiermee op een eerder bericht van De Telegraaf, waarin werd gemeld dat de cabaretier zijn account zelf offline had gehaald.

Inmiddels staat het account van Koning weer online. Over een eventuele aanleiding voor het verwijderen van het account heeft hij nog niets gemeld. Instagram kan accounts verwijderen als die gerapporteerd zijn als nep, of wanneer de richtlijnen van Instagram niet worden gevolgd.

In de talkshow van Eva Jinek onderwierp Koning FVD-leider Thierry Baudet aan een roast. Hij refereerde onder meer aan de Joodse afkomst van Baudets verloofde. De FVD-voorman werd zo boos dat hij de studio verliet.

RTL en de redactie van Jinek distantieerden zich van Konings optreden. De roast leverde de cabaretier op sociale media een storm van kritiek op.