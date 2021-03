1.369.000 mensen keken zaterdagavond naar het interview met Marco Borsato in Linda's Wintermaand op SBS6. De zanger vertelde openhartig over het afgelopen jaar, waarin hij een burn-out had en van zijn vrouw Leontine scheidde.

Het programma eindigt daarmee op de vijfde plaats in de lijst van best bekeken programma's, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Borsato vertelde in het interview dat hij na de scheiding veel sombere gedachten had. "Een half jaar heb ik bij mijn moeder gezeten en onder een deken gelegen. Ik kon niet meer. Ik heb veel zwarte gedachten gehad, iets wat echt niet typerend is voor mij", vertelde Borsato, die zich sinds eind januari weer wat beter zegt te voelen. "Misschien stop ik wel met alles. Misschien stap ik er wel uit. Dat heb ik serieus overwogen. Zo diep zat ik."

Begin vorig jaar kondigden Borsato en zijn vrouw na een huwelijk van 22 jaar aan uit elkaar te gaan. Met het interview in Linda's Wintermaand liet de zanger na ruim een jaar mediastilte weer iets van zich horen.