De Britse voormalige autosportcommentator Murray Walker is zaterdag op 97-jarige leeftijd overleden. Walker gold binnen de auto- en motorsport als een legende omdat hij decennialang races, vooral in de Formule 1, van commentaar voorzag.

Walker was er als radiocommentator al bij tijdens de Britse Grand Prix van 1949 voor de BBC, één jaar voor het Formule 1-wereldkampioenschap werd opgericht.

De in Birmingham geboren verslaggever werd zeker in het Verenigd Koninkrijk maar ook daarbuiten de stem van de Formule 1. Hij vormde daarbij ook jarenlang een duo met coureurs als James Hunt en Martin Brundle. In 2001 gaf Walker voor het laatst commentaar bij een Grand Prix.

Walker stond bekend om zijn hoge enthousiaste stem, maar ook om zijn foutjes die hij vaak maakte tijdens zijn commentaar. Bij elke start van de races schreeuwde de Brit steevast 'and it's go go go' in de microfoon. Hij werkte naast de BBC ook voor ITV.

'Unless i'm very much mistaken'

Om zijn foutjes voor te zijn zei Walker vaak het zeer Britse 'unless i'm very much mistaken' als hij iets vaststelde. Uiteindelijk moest hij in de slotfase van zijn loopbaan te vaak gecorrigeerd worden door cocommentator Brundle, waarop de Engelsman besloot te stoppen.



Een legendarisch commentaarmoment van Walker vond plaats tijdens de Japanse Grand Prix van 1996, toen Damon Hill wereldkampioen werd in de Williams. Walker, die Hills vader Graham Hill ook al twee keer kampioen had zien worden, stopte na de finish met praten "want ik heb een brok in mijn keel".

Voor Walker als verslaggever begon, was hij tijdens de Tweede Wereldoorlog tankcommandant in het Britse leger.